В Челябинске установят гигантский футбольный мяч в поддержку сборной России на Евро‑2020

Талисман простоит возле ДС «Юность» до конца чемпионата

В Челябинске установят четырехметровый надувной футбольный мяч. Талисман призван поддержать сборную России на чемпионате Евро-2020. Конструкцию разместят возле дворца спорта «Юность» 12 июня, в день старта мероприятия.

С талисманом можно будет сфотографироваться и выложить в социальные сети с хештегом #ЧелябинскЕвро2020.

Большой мяч простоит возле ДС «Юность» до окончания чемпионата. После этого талисман передадут в одну из футбольных школ города.

Кроме того, 12 июня пройдет матч-предсказание, в ходе которого поборются роботы-футболисты. Модели будут представлять Россию и Бельгию, сборным которых предстоит сразиться в реальной жизни.