В Челябинске установят бюст Героя России Евгения Родионова. Воин из Челябинска посмертно был представлен к высшей воинской награде в 1995 году за подвиг, совершенный под селом Шатой в Республике Афганистан. Пресс-служба мэрии сообщает, что образ героя увековечат на территории школы № 68 в Ленинском районе.
Евгений Родионов родился 9 ноября 1965 года в Челябинске, а в 1983 году окончил школу № 68. Евгений служил в армии, а затем, в 1987 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 1987 он два года принимал участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан, а до 1995 проходил военную службу в воинских частях, расположенных в городах Каунас, Майкоп, Новороссийск.
Под конец 1995 года Евгений участвовал в операции под селом Шатой. Родионов был представлен к высшей воинской награде — званию Героя России.
«Указом Президента Российской Федерации № 622 от 2 мая 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, гвардии майору Родионову Евгению Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации», — сообщает пресс-служба администрации города Челябинска.
В южноуральской столице в честь Евгения Николаевича назван проспект и школа, в которой учился десантник. Мемориальные доски установлены в школьном музее и по адресу, где проживал Родионов — на доме № 47 по Южному бульвару. Открытие памятного бюста состоится 4 декабря в 11 часов утра по адресу г. Челябинск, ул. Вагнера, 70А.
Автор: Анастасия Брюшенко
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