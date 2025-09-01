В Челябинске установлено происхождение новых масляных пятен на реке Миасс

Это остатки нефтепродуктов из Игуменки, повторный излив которых спровоцировали сильные дожди

Новые масляные пятна на реке Миасс в Челябинске снова оказались нефтепродуктами, попавшими сначала в приток Миасса, реку Игуменку. Повторный излив спровоцировали обильные осадки, из-за которых значительно поднялся уровень воды в ливневой канализации, сообщили в министерстве экологии региона.

Напомним, накануне, 31 августа, челябинцы, живущие неподалеку от Ленинградского моста, заметили масляную пленку на поверхности реки Миасс. На место оперативно выехали сотрудники всех ответственных ведомств. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, бойцы ПСС оперативно установили сразу два заградительных бона и начали применение сорбента — специального вещества, которое впитывает в себя нефтепродукты, а затем постепенно разлагается естественным способом, не причиняя вреда окружающей среде.

«По состоянию на утро 1 сентября выход нефтепродуктов из Игуменки частично продолжается, однако далее заградительных бонов не выходит и поглощается сорбентом», — сообщает пресс-служба Минэкологии.

На месте круглосуточно дежурят спасатели. Ситуация — на контроле Минэко и всех ответственных служб.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что по факту излива нефтепродуктов в Игуменку и Миасс было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение рек). Было установлено, что загрязнение обусловили ненадлежащее содержание сетей ливневой канализации и незаконная врезка в сети.