В Челябинске установили виновных в крупной коммунальной аварии

Прокуратура провела проверку по факту ЧП

В Челябинске провели проверку по факту коммунальной аварии, произошедшей 9 декабря в доме 124 по Комсомольскому проспекту. Жильцы остались без воды на 14 часов.

Прорыв произошел во дворе между домами 124 и 126. На поверхность разлилась вода, подача коммунальных услуг была прекращена с 23:20 8 декабря по 13:13 9 декабря. За этот участок отвечает МУП «ПОВВ». Причиной повреждения стал обрыв электросварочного отвода трубопровода.

«Выявлен факт нарушения норм Федерального закона „О водоснабжении и водоотведении“ в части неисполнения балансодержателем сетей обязанностей по их надлежащему содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

По результатам проверки директору МУП «ПОВВ» внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.