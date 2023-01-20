В Челябинске установили видеокамеры для поиска источника выбросов

Изображения круглосуточно отсматривают диспетчеры

Центр экологического мониторинга Челябинской области получил в свои руки еще один инструмент для отслеживания выбросов. Как сообщили в региональном министерстве экологии, теперь найти источник загрязнения поможет видеофиксация. При этом мониторить можно и действующие промышленные предприятия. Пока что эта система действует в пилотном режиме, но на данный момент работают девять видеокамер. Часть этого оборудования — особенная.

«Из девяти камер четыре — инфракрасного спектра. Они позволяют вести наблюдение при любой погоде и в любое время суток и, соответственно, в том диапазоне, который не виден при обычном взгляде. Это помогает при ориентировании передвижных лабораторий, а также работе органов регионального надзора при выявлении несанкционированных источников выбросов и принятии соответствующих мер», — поясняет начальник областного Центра экологического мониторинга Владислав Коробкин.

В ведомстве рассчитывают на повышение эффективности надзора. Изображения, которые дают камеры, круглосуточно отсматривают диспетчеры. Если появляется тепловое загрязнение, то на место тут же отправляют передвижную лабораторию с инспектором экологического надзора. После замеров устанавливается возможный источник выбросов. Заходить на территорию предприятия не нужно.

«Чтобы полностью проверить полученную информацию, мы проводим замеры, изучаем отчетную документацию данного предприятия. В случае необходимости совместно с природоохранной прокуратурой будет организована внеплановая проверка», — отмечает начальник отдела регионального государственного экологического надзора областного Минэкологии Антон Буйло.

Видеофиксация выбросов будет использоваться в комплексе со стационарными постами, лабораториями и сигнальными станциями. Такую технологии мониторинга атмосферного воздуха удалось внедрить при поддержке губернатора Алексея Текслера. Сейчас в ведомстве прорабатывают вопрос создания специальных машинных алгоритмов.