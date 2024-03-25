В Челябинске установили первый светофор для велосипедистов

Он появился на улице Бейвеля

В Челябинске на остановке общественного транспорта «55-й микрорайон» в Парковом установили первый светофор для велосипедистов. Показываем, как он выглядит.

Создание специальных светофоров на этом участке задумали еще в 2022 году. Тогда проект благоустройства велодорожки на улице Бейвеля оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

«Очень правильный проект. Хорошо, что учтено обустройство не только тротуара, но и велодорожки. Не устану повторять, строительство новых жилых комплексов должно быть комплексным, с социальной инфраструктурой, дорогами и прочим. А так нам теперь приходится решать эти проблемы».

Светофоры со встроенными камерами должны следить за безопасностью на велополосах, размещенных непосредственно на проезжей части.