В Челябинске на остановке общественного транспорта «55-й микрорайон» в Парковом установили первый светофор для велосипедистов. Показываем, как он выглядит.
Создание специальных светофоров на этом участке задумали еще в 2022 году. Тогда проект благоустройства велодорожки на улице Бейвеля оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер:
«Очень правильный проект. Хорошо, что учтено обустройство не только тротуара, но и велодорожки. Не устану повторять, строительство новых жилых комплексов должно быть комплексным, с социальной инфраструктурой, дорогами и прочим. А так нам теперь приходится решать эти проблемы».
Светофоры со встроенными камерами должны следить за безопасностью на велополосах, размещенных непосредственно на проезжей части.