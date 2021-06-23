В Челябинске установили памятник подвигу медицинских работников

Открытие скульптуры от каслинских мастеров пройдет 25 июня

Мастера Каслинского завода архитектурно-художественного литья изготовили бронзовый памятник, посвященный героической борьбе челябинских медицинских работников с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Памятник уже установлен в центре Челябинска в сквере имени Степана Андриевского — легендарного врача, который в 18-м веке успешно боролся в Челябинске с эпидемией сибирской язвы. Торжественное открытие монумента намечено на 25 июня. Он представляет собой фигуру врача в медицинском халате, который разрывает кольцо, символизирующее коронавирус.

«Монумент высотой 2,5 метра олицетворяет готовность к победе над пандемией. Концепцию памятника выбрал и утвердил попечительский совет при Законодательном собрании Челябинской области. Администрация Челябинска одобрила предложение законодателей», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

Модель монумента создавалась в творческом содружестве Каслинского завода и скульптурной мастерской заслуженного художника РФ Александра Лохтачёва.