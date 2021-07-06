В Челябинске установили новый светофор рядом с городским пляжем

Власти отреагировали на многочисленные просьбы пешеходов

Сегодня, 6 июля, в южноуральской столице на пересечении улиц Худякова и Университетской набережной заработал новый светофор. Его установили по многочисленным просьбам жителей Челябинска, которым сложно было добираться на городской пляж из соснового бора, об этом сообщили в Администрации г. Челябинска.

"Сделайте, пожалуйста, оборудованный пешеходный переход, где новый мост возле Шершневского водохранилища. Велосипедистам приходится перебегать дорогу, чтобы попасть в бор, — написала одна из жительниц Челябинска главе города Наталье Котовой.

Пешеходы в соцсетях отмечают, что на этом участке дороги скорость автомобилистов очень большая. И установка светофора — вынужденная и нужная мера, которая делает город безопасным для жителей. Благодаря нему соединяются две части города в том месте, где было очень тяжело пересечь дорогу.

С другой стороны, новый светофор ограничит движение транспортного потока. В вечернее время здесь формировались заторы, которые теперь должны стать еще больше.