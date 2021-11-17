В Челябинске установили новый арт‑объект возле памятника Курчатову

Большая фоторамка оборудована USB‑разъемами и подсветкой

В Челябинске сегодня, 17 ноября, открыли новый арт-объект «Будь в фокусе». Большая рамка для фотографий появилась на пересечении центрального проспекта Ленина и улицы Лесопарковой. Журналист ИА «Первое областное» побывал на месте и одним из первых увидел будущее место притяжения.

Место для расположения рамки выбрали не случайно — на фоне находится памятник Курчатову. Группа Синара, авторы арт-объекта, в честь 20-летия открывают в десяти городах своего присутствия объекты, которые позволят жителям делать красивые фотографии на фоне главных достопримечательностей. Челябинск стал первым городом десятки. Место с памятником Курчатову позволит жителям по-новому посмотреть на локацию, которая уже давно приходит на ум при упоминании южноуральской столицы. Рамка оснащена подсветкой — делать кадры можно в темное время суток. Внутри расположена деревянная скамейка, что позволит даже зимой подолгу позировать либо просто присесть и посмотреть на открывающуюся панораму.

Одна из важнейших особенностей для объекта современного городского пространства — USB-разъемы. Внутри рамки их восемь.





«Уверен, что это сделает наш город лучше, а жизнь челябинцев – комфортнее. Такие арт-объекты, на мой взгляд, также очень важны для городской среды: они дают жителям возможность по-новому посмотреть на привычную обстановку, остановиться для фото, выложить его в социальные сети – и таким образом продвинуть свой регион в интернете», — подчеркнул директор обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин.

Продвинуть регион в интернете действительно станет проще. На фронтальной и торцевой частях арт-объекта расположены хэштег #ЧЕЛЯБИНСКВФОКУСЕ, а также QR-код, ведущий на сайт проекта. Жителям предлагается размещать в Сети снимки с указанным тегом, и они, помимо соцсетей автора, будут появляться на сайте проекта.





Новый объект находится на территории с большой проходимостью, что позволит ему привлечь к себе внимание многих прохожих, особенно молодежи — студентов из расположенных рядом вузов. При этом движению людей рамка мешать не будет: ее установили рядом с дорожкой, возле скамеек и клумб.

«Готовимся смотреть ленту в инстаграме и понимать, что это новое место, откуда будут выкладывать сотни, а может, и тысячи фотографий. Я считаю, что это шажок в сторону благоустройства города и создания новых якорных объектов, куда каждый молодой человек или семья считают необходимым приехать, чтобы сфотографироваться», — сказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, присутствовавший на открытии арт-объекта.





Уже завтра рамку подключат к сети — заработает подсветка и USB-разъемы. Илья Таболин в разговоре с главой центрального района Виктором Ереклинцевым упомянул, что, если арт-объект понравится южноуральцам, группа Синара может рассмотреть вопрос об установке подобной конструкции в другом знаковом для города месте.