В Челябинске установили фонари-торшеры в сквере у кинотеатра «Победа»

Новое освещение смонтировали также в сквере «Молодежный»

В Челябинске смонтировали освещение в новом сквере на Комсомольском проспекте. Рядом с кинотеатром «Победа» установили 13 уютных торшеров, сообщили в мэрии.

«На пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки, в сквере „Молодежный“, смонтировано 74 новых опоры. Также сквер очищен от сорной поросли», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

В следующем году здесь обустроят прогулочные дорожки, а также установят детские и спортивные комплексы.

Напомним, ранее мэрия сообщала о завершении работ в сквере на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта.