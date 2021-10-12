В Челябинске смонтировали освещение в новом сквере на Комсомольском проспекте. Рядом с кинотеатром «Победа» установили 13 уютных торшеров, сообщили в мэрии.
«На пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки, в сквере „Молодежный“, смонтировано 74 новых опоры. Также сквер очищен от сорной поросли», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.
В следующем году здесь обустроят прогулочные дорожки, а также установят детские и спортивные комплексы.
Напомним, ранее мэрия сообщала о завершении работ в сквере на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта.