В Челябинске установили допрешетки для приема воды и промыли трубопроводы

Работы выполнены на трех очагах подтоплений

В Челябинске после ливней, которые обрушились на город в начале недели и привели к подтоплениям и остановке трамваев, установили дополнительные дождеприемные решетки и промыли трубопроводы. Работы проведены по поручению главы города Алексея Лошкина, сообщили в пресс-службе мэрии.

В районе дома № 17 по улице Молодогвардейцев сотрудники МКУ «ЭВИС» установили восемь дополнительных дождеприемных решеток. В районе трамвайного депо № 1 по улице Первой Пятилетки прочистили трубопровод. На Валдайской установили две дополнительные решетки для приема воды и приступили к монтажу еще одного трубопровода для аварийного сброса воды.

«Сети на всех этих участках промыли гидродинамическим способом, очистили от иловых отложений и мусора»,— уточнили в мэрии.

Напомним, из-за непрекращающегося 28 июля ливня в Челябинске затопило указанные участки. Трамваи в районе депо № 1 встали, поскольку вода залила рельсы. Тогда Алексей Лошкин поручил до конца дня продумать, как устранить подтопления, и как можно скорее приступить к работам.