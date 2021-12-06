В Челябинске установили бюст Героя России Евгения Родионова

Памятник появился на территории школы, в которой учился выдающийся военнослужащий

4 декабря в Челябинске на территории школы № 68 установили бюст Героя России Евгения Родионова, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского района Челябинска.

«Школа № 68, где учился Евгений Родионов, с 1 февраля 2006 года носит его имя. На доме № 47 по Южному бульвару, в котором жил Евгений, и в школьном музее установлены мемориальные доски»,— рассказали в администрации.

Во время торжественной церемонии присутствующие возложили к бюсту цветы.

Напомним, Родионов Евгений Николаевич родился 9 ноября 1965 года в Челябинске. В 1983 году окончил школу, в 1987 году — Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Сразу после учебы принимал участие в боевых действиях в Афганистане, затем проходил военную службу в разных городах.

В 1995 году Родионов был представлен к высшей воинской награде — званию Героя России после того, как группа под его командованием отбила многократные атаки боевиков под селом Шатой. Но уже через два месяца — в январе 1996 года Евгений Николаевич погиб при выполнении очередного задания. В 1996 году президент подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно.