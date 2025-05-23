В Челябинске установили арт‑объект в честь 80‑летия атомной промышленности

Скульптура «Спящий медведь» — подарок со смыслом от федерального ядерного центра в Снежинске

Сегодня, 23 мая, в челябинском парке культуры и отдыха «Сад камней» на набережной реки Миасс установили новый арт-объект «Спящий медведь». Скульптура к 80-летию атомной промышленности — это подарок Российского федерального ядерного центра имени академика Е. И. Забабахина. Оригинал арт-объекта с цитатой Владимира Путина «Медведь тайги своей никому не отдаст» находится в Снежинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Челябинской области в состав Росатома входят три крупных градообразующих предприятия — в Трехгорном, Озерске и, конечно, ядерный центр в Снежинске. Руководство госкорпорации хорошо понимает, что развитие атомных и смежных технологий — в приоритете, но занимаются этим люди. И они должны получать в ответ максимально комфортные условия для жизни и работы», — отметила руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева.





Фигура спящего медведя символизирует ядерный оружейный комплекс России. И пока медведь спит, он выглядит добрым и мирным, но лучше его не будить, потому что бодрый и здоровый косолапый — свирепый зверь.

«Говоря об истории и современных достижениях атомной отрасли, неразрывно связанных с Южным Уралом, нужно отдельно подчеркнуть роль и место Российского федерального ядерного центра как одного из важнейших стратегических предприятий страны. Его коллектив вносит значимый вклад в обеспечение суверенитета и безопасности государства, укрепление ядерного щита России. Снежинск и ядерный центр входят в контур Росатома. Губернатор и правительство Челябинской области высоко ценят крепкие партнерские отношения, сложившиеся у региона с госкорпорацией»,— сказала на открытии арт-объекта заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.





Сегодня ядерный центр представляет собой комплекс исследовательских и конструкторских организаций, опытных производств. Он располагает мощной и по ряду направлений — уникальной производственной и испытательной базой. Здесь решаются научно-технические вопросы мирного использования ядерной и термоядерной энергии, налажен выпуск гражданской продукции.





Среди перспективных направлений — внедрение инновационных разработок для нефтегазовой отрасли, в сфере лазерных технологий, в том числе для применения в медицине, авиации и космосе. Также особое внимание уделяется созданию цифровых продуктов, систем безопасности и работы в сфере высоковольтной электротехники.





Более половины действующего ядерного арсенала страны сегодня составляют разработки ядерного центра в Снежинске.