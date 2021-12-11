В Челябинске установили 25 новых световых фигур к Новому году

Всего город украсят 59 объектов

В этом году в Челябинске к Новому году установили 59 световых фигур, в их числе — 25 новых объектов. Большинство из них уже создают праздничное настроение для горожан, другие засверкают огнями ближе к концу декабря, сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе администрации Челябинска.

«В сквере имени С.М. Кирова возле гимназии № 23 уже появился роскошный, праздничный рояль. В Калининском районе, возле Ледовой арены „Трактор“, засверкает огнями большая новогодняя елка. На деревьях в Центральном районе зажгутся яркие звезды, здесь появятся световые качели и скамейки, гирлянды и шары. 20 декабря для жителей Тракторозаводского района в парке „Дружба“ зажгут световое дерево и световой лабиринт. Сказочные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также большой елочный шар появятся в микрорайоне Академ Риверсайд по улице 40-летия Победы»,— рассказали в мэрии.

Жители Челябинска с удовольствием фотографируются со световыми фигурами. Но привлекают яркие объекты и вандалов. Поэтому сотрудники администрации просят горожан относиться к фигурам бережно и сразу же сообщать в полицию о фактах вандализма.

Напомним, ранее мэрия утвердила места продажи елок. Там можно будет приобрести не только деревья и хвойные букеты, но и другую новогоднюю атрибутику.