В Челябинске установилась плюсовая температура

«Плюс», по данным синоптиков, продержится до понедельника

Зимние холода не спешат захватывать Челябинскую область: в течение дня 5 ноября синоптики ожидают пасмурную, но теплую погоду — до +6 градусов во Цельсию.



5 ноября в Челябинской области температура будет колебаться от +0 до +6 градусов, сообщает региональный гидрометеоцентр. В субботу-воскресенье также не похолодает: те же +6 градусов, «в минуса» температура будет уходить только ночью. Небо останется пасмурным, сильного ветра не ожидается. Осадков также не предвидится: до 8 ноября дороги должны остаться сухими.