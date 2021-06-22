В городском транспорте Челябинска устанавливают очистители воздуха

Первую партию приборов подключили в салонах трамваев

В Челябинске городской общественный транспорт обеспечат рециркуляторами, которые будут очищать и обеззараживать воздух. Приборы уже начали устанавливать в салонах трамваев. Меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба городской администрации.

Устройства действуют по принципу камер бактерицидной обработки при помощи УФ-излучения. Первые 26 приборов уже работают в трамваях на девяти маршрутах: № 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 22.

«Второй год в общественном городском транспорте проводится дезинфекция элементов подвижного состава, с которыми взаимодействуют пассажиры, — поручни, ручки дверей на ежедневной основе обрабатываются дезинфекционным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором. Такие процедуры в обязательном порядке проводятся как во всех депо, так и на конечных пунктах электротранспорта. Кроме того, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в салонах городского электротранспорта начали устанавливать рециркуляторы для очистки и обеззараживания воздуха», — прокомментировали в пресс-службе администрации города Челябинска.

Как отмечают в «ЧелябГЭТ», наряду с масочным режимом это позволит снизить риск заражения ковидом пассажиров и кондукторов. Аналогичные приборы установлены в автобусах № 4, 31, 34, 64, 71.

Напомним, накануне, 21 июня, на аппаратном совещании глава города Наталья Котова поручила возобновить санитарную обработку областного центра.