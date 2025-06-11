В Челябинске успешно протестировали ИИ-камеру, которая фиксирует нарушения на «зебре»

В этом году таких «умных» камер станет больше

В Челябинской области ставят искусственный интеллект на службу безопасности дорожного движения. В 2024 году в южноуральской столице протестировали функционал фиксации нарушений правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Его установили на комплекс фотовидеофиксации на улице Енисейской, рядом с торговым центром «Алмаз». Опыт признан успешным, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства общественной безопасности.

«Испытания показали высокую эффективность системы. По итогам теста рекомендовано в 2025 году оснастить данным функционалом еще шесть существующих комплексов фотовидеофиксации», — рассказали в министерстве.

Кроме того, эти камеры, как и раньше, будут следить за скоростью и ремнями безопасности. Еще 20 камер в Челябинске оборудуют, чтобы они могли видеть, пристегнут ли водитель.

Напомним, с начала 2025 года челябинским водителям выписали 350 штрафов за то, что не пропустили пешехода на «зебре», и больше 42 тысяч — за непристегнутый ремень.

Автор: Дарья Давтян