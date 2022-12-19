В Челябинске усилят вывоз мусора в новогодние праздники

Механизм отработают уже на этой неделе

На этой неделе власти Челябинска вместе с Центром коммунального сервиса отработают вывоз мусора в новогодние праздники. Работать будут в усиленном режиме, сообщил 19 декабря на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Совместно с региональным оператором ЦКС проведем совещание, возьмем на особый контроль и отработаем механизм вывоза мусора в усиленном режиме в январские праздники», — доложил Александр Астахов.

Традиционно сотрудники Центра коммунального сервиса просят горожан не заставлять проезд к контейнерным площадкам своими автомобилями. В противном случае спецтехника не сможет оперативно вывозить быстро скапливающийся мусор.