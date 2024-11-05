В Челябинске усилят противогололедную обработку и уборку снега

Такую задачу поставил врио мэра Алексей Лошкин

Исполняющий обязанности мэра Челябинска Алексей Лошкин поручил усилить уборку снега и обработку дорог против гололеда. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня поставил задачу усилить противогололедную обработку и уборку снега. Это нужно делать без напоминаний и там, где это действительно нужно»,— написал Алексей Лошкин.

Также градоначальник призвал челябинцев уделить внимание собственной безопасности: одеваться по погоде и сменить резину на автомобиле.

Кроме того, врио главы города предупредил, что обо всех опасных местах в Челябинске жители могут сообщать в чат его телеграм-канала.