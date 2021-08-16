В Челябинске усилят проверки мест для купания

На Южном Урале на этой неделе ожидается жаркая погода

В Челябинске прогнозируют жаркую погоду на предстоящую неделю: синоптики обещают жару до 33 градусов. В администрации города на аппаратном совещании у Натальи Котовой 16 августа обсудили обеспечение безопасности горожан на воде. Глава города поддержала планы по усилению работы по патрулированию запрещенных мест для купания.

«В течение прошедшей недели на воде случилось пять происшествий, спасены пять человек, из них — двое детей. Неделя обещает быть жаркой, напоминаем жителям города о необходимости купания только в разрешенных для этого местах», — доложил заместитель главы города Александр Астахов.

Он добавил, что на этой неделе усилится патрулирование на запрещенных для купания местах. Глава Наталья Котова поддержала предложение своего заместителя и поручила провести всю профилактическую работу по обеспечению мер противопожарной безопасности в связи с жаркой погодой.