В Челябинске усилят контроль за уборкой дворов от снега

Соответствующее поручение озвучил губернатор Алексей Текслер

В Челябинске уделят отдельное внимание работе подрядчиков по части уборки не только улиц, но и межквартальных проездов и дворов от снега. Соответствующее поручение сегодня, 5 декабря, во время прямой линии дал своим подчиненным губернатор Алексей Текслер.



Во время снегопадов вопрос уборки центральных улиц удается решить достаточно быстро. Однако все еще остаются проблемы с чисткой межквартальных проездов и дворовых территорий. По словам главы региона, Государственной жилищной инспекции нужно более активно выстраивать деятельность управляющих компаний и контролировать их работу.

Он привел в пример отчеты о работе по уборке улиц от снега регионального Миндора с городским комитетом дорожного хозяйства и транспорта.

«То же самое нужно сделать и по управляющим компаниям, и, соответственно, по межквартальным проездам. Ставлю задачу, коллеги, начиная с этого года усилить работу по этим направлениям», — сказал Алексей Текслер.