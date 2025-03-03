В Челябинске усилят борьбу с наледью на дорогах и сосульками на крышах

На неделе в регионе ожидаются большие перепады температур

На этой неделе синоптики прогнозируют сильные перепады ночных и дневных температур. В этой связи глава Челябинска поручил главам районов и управляющим компаниям сосредоточиться на борьбе с гололедными явлениями — наледью на тротуарах и сосульками на кровлях зданий, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в мэрии.

«Продолжаем работу по сосулькам, чистим кровлю, не забываем об установке заградительных лент», — сказал Алексей Лошкин.

Кроме того, УК должны продолжить обработку противогололедными материалами пешеходных зон и тротуаров — внутриквартальных и у административных учреждений.

«Главы, берите на контроль эту работу», — добавил глава.

Напомним, ранее служба «112» предупреждала челябинцев об осторожности, что в связи с изменением погодных условий и перепадами температур возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи.