В Челябинске усилили расчистку снега на дорогах

Для борьбы с наледью вывели более 300 единиц спецтехники

В Челябинске продолжают бороться со снегом и наледью. Ночью на дорогах работало 297 снегоуборочных машин и 151 человек. Сегодня очистку усилили, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Сегодня в городе от снега и наледи очищают дороги, тротуары и остановки общественного транспорта, также вывозят собранный снег. Для этого прямо сейчас задействовано 323 единицы техники и 509 дорожных рабочих.

Напомним, в регионе продолжаются метели. Снегопад и штормовой ветер уже стали причиной отмены ряда междугородних автобусных рейсов и временного закрытия участка федеральной трассы по направлению в Башкортостан.

Ранее глава Челябинска Наталья Котова поручила своим подчиненным организовать вывоз снега с дворовых территорий, а также сбить сосульки с крыш домов и социальных объектов.