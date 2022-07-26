В Челябинске усилили полив деревьев и газонов из-за жары

Принятые меры должны сберечь молодые саженцы от высыхания

В Челябинске из-за высоких температур решили усилить полив деревьев и кустарников. В комитете дорожного хозяйства администрации города рассказали об особенностях ухода за растениями и другими зелеными насаждениями.

В ведомстве также подчеркнули, что усилили контроль за работой подрядчиков и подведомственной организацией МБУ «Геоцентр».

«Подача воды для растений осуществляется ежедневно. Молодые саженцы поливают один-два раза в неделю (в вечернее время), взрослые — два раза в месяц. Полив деревьев осуществляется с помощью водовозных машин», — пояснили в комитете.

Принятые меры должны уберечь растительность от высыхания. Напомним, в Челябинске весной этого года жители сообщили о 50 погибших деревьях в районе Чурилово. Саженцы осенью 2021 года высадили вдоль проезжей части по улице Сергея Герасимова.