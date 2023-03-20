В Челябинске усилили патруль водных объектов из‑за опасности тонкого льда

На берегах рек и озер расставляют предупредительные таблички

На этой неделе в Челябинске установится теплая погода, а значит, начнется активное таяние снега и льда на водоемах. На аппаратном совещании 20 марта жителей города предупредили об опасности тонкого льда и сообщили, какие меры предпринимаются для предотвращения несчастных случаев.

«За прошедшую неделю проведено более 300 бесед, из них более 130 с детьми, и роздано более 200 памяток по правилам поведения на льду. Мы усиливаем патрулирование водных объектов и просим жителей города проявлять сознательность и не выходить на лед. Также необходимо проводить профилактические беседы с детьми»,— сказал замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Кроме того, по его словам, у водоемов расставляют специальные предупредительные знаки — аншлаги.