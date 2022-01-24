В Челябинске усилили контроль за качеством питьевой воды после слива стоков в Шершни

Мэрия сообщила о безопасности водопроводной воды

Администрация Челябинска объявила, что питьевая вода в сетях, обслуживаемых МУП «ПОВВ», соответствует требованиям СанПин и не вызывает опасений. Заявление последовало после попадания сточных вод в Шершневское водохранилище из-за аварии на насосной станции «ЮжУралВодоканала». Специалистами МУП «ПОВВ» усилен контроль за качеством питьевой воды на территории города Челябинска, сообщила мэрия.

Напомним, сток канализационных вод в водохранилище в минувшие выходные заметили местные жители и сообщили об этом в социальных сетях. Министерство экологии Челябинской области возбудило административные дела в отношении «ЮжУралВодоканала».

«В связи с фактом попадания неочищенных сточных вод в Шершневское водохранилище от сторонних организаций, предприятием принято решение осуществлять повышенный контроль за очисткой воды. Так, с минувших выходных усилена реагентная подготовка, дважды в сутки с контрольных точек осуществляется забор питьевой воды для проведения анализов», — сообщает городская администрация.

Питьевая вода в сетях, обслуживаемых МУП «ПОВВ» на территории города Челябинска, соответствует СанПин и не вызывает опасений, заявляет мэрия.