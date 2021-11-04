В Челябинске ушла из жизни проректор ЮУрГУ Людмила Бойкова

Ректорат и коллеги выражают свои соболезнования

Сегодня, 4 ноября, в возрасте 60 лет ушла из жизни проректор по экономическим и финансовым вопросам ЮУрГУ Людмила Бойкова. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Ее принципиальность в решении поставленных задач и талант организатора по праву снискали уважение коллег. Будучи целеустремленным, энергичным и трудолюбивым человеком, она всегда добивалась успехов в осуществлении сложных проектов. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата. В наших сердцах и в памяти Людмила Ивановна останется навсегда», — говорят о Людмиле Бойковой в пресс-службе ЮУрГУ.

Отмечается, что Людмила Ивановна внесла серьезный вклад в развитие вуза. Благодаря ей совершенствовались механизмы финансово-хозяйственной деятельности, повышалась эффективность управления финансами. За многолетний труд она была награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, другими отраслевыми и ведомственными наградами.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Южно-Уральского государственного университета также высказывают свои соболезнования.

Причина смерти, а также место и время прощания с Людмилой Бойковой не называются.