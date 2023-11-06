В Челябинске ушла из жизни известный филолог Ирина Удлер

Одному из старейших преподавателей ЧелГУ было 84 года

В Челябинске на 85-м году жизни ушла из жизни доктор филологических наук, преподаватель ЧелГУ Ирина Удлер, сообщает пресс-служба вуза.

По словам коллег, вся жизнь Ирины Удлер была посвящена гуманитарным наукам: литературе, журналистике, истории, культурологии. Литературой Ирина Михайловна была увлечена с детства и называла ее опорой, убежищем и спасением.

После окончания с отличием Челябинского государственного педагогического института Ирина Удлер преподавала в школах и вузах Челябинска. С 1991 года Ирина Михайловна работала в ЧелГУ. Ее научной специализацией были афро-американская литература и журналистика. Ирина Удлер состояла в Национальной ассоциации исследователей массмедиа, Европейской образовательной ассоциации по исследованию коммуникации, Российском обществе по изучению культуры США, Ассоциации американистов вузов РФ, Европейской ассоциации американских исследований, Коллегиуме афроамериканских исследований.

В пресс-службе вуза замечают, что многие поколения выпускников вспоминают ее интеллигентность, отзывчивость, умение увлечь удивительным миром литературы и, конечно, знаменитые «списки Удлер» — перечни произведений, которые составляла для изучения в течение семестра и для повышения общего культурного уровня.

«Это огромная потеря для науки и вуза. Ирина Михайловна — замечательный ученый и выдающийся преподаватель, человек глубокий и нравственный, я бы даже сказал — моральный камертон для всех нас. Она учила не столько читать, сколько понимать текст, его автора, анализировать контекст. Она прививала обществу культуру и умение мыслить», — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Время и место прощания с Ириной Удлер сообщат дополнительно.