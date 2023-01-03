В Челябинске ушла из жизни экс-руководитель регионального Союза журналистов

3 января не стало Ирины Парфентьевой

Сегодня, в ночь на 3 января, скоропостижно умерла известная челябинская журналистка, экс-председатель регионального Союза журналистов Ирина Парфентьева. По словам близких, вечером 2 января, ей дома стало плохо — начался кашель, поднялась температура. В последние годы Ирина Петровна работала на факультете журналистики ЮУрГУ, делилась опытом и знаниями со студентами, сообщается на сайте Союза журналистов Челябинской области.

Ирина Парфентьева в начале 2000-х годов была председателем Союза журналистов Челябинской области, много сделала для объединения профессионального сообщества. Впоследствии несколько раз избиралась членом правления регионального Союза журналистов, работала над крупными проектами, была членом редколлегии книги о журналистах Южного Урала «Имена и времена». В последние годы Ирина Петровна занималась подготовкой будущих журналистов, работала на факультете журналистики ЮУрГУ.

Ирина Петровна Парфентьева окончила факультет журналистики МГУ, работала корреспондентом Красноармейской районной газеты «Маяк», в 1979 году пришла в газету «Вечерний Челябинск» в отдел партийной жизни. Но писала молодая задорная журналистка в основном о сверстниках — комсомольцах, так как вела тематические странички «Студгородок», «Алое поле». Прекрасно зарекомендовала себя и на репортерской ниве в информационном агентстве «ВЧ» «Фактограф».

С 1995 по 2000 год работала директором по рекламе в ИД «Вечерний Челябинск», редактором газеты «Челябинская неделя». Составитель-редактор более 10 информационных справочников. Была главным редактором газеты «Соседи».

«В моей жизни часто случаются неожиданные повороты. Жить на скорости и виражах — мое кредо», — сказала Ирина Парфентьева в одном из интервью газете «Вечерний Челябинск».

Причины смерти уточняются. Возможно, Ирина Парфентьева ушла из жизни из-за ковидной пневмонии. Коллеги сообщают, что ее сын и дочь живут и работают в Москве. Ирина Петровна жила вдвоем с пожилой мамой, за которой нужен был постоянный уход. Но она находила время и возможности для того, чтобы преподавать в университете, делиться опытом и знаниями со студентами-журналистами.

Редакция ИА «Первое областное» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.