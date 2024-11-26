В Челябинске ушла из жизни балерина Галина Борейко

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования коллегам артистки

Сегодня, 26 ноября, в возрасте 85 лет ушла из жизни советская и российская балерина, педагог, народная артистка РСФСР Галина Борейко. Челябинскому театру оперы и балета она посвятила 60 лет своей жизни.

«Известие об уходе из жизни Галины Михайловны Борейко глубоко опечалило и артистическое сообщество, и преданных зрителей. Выдающаяся балерина, исполнившая все ведущие партии репертуара Театра оперы и балета имени Глинки, Галина Михайловна вписала свое имя в историю южноуральского балета и активной педагогической деятельностью, вывела на большую сцену целую плеяду талантливых артистов. В сердцах всех, кто знал Галину Михайловну Борейко, навсегда останется светлая память о ней и признательность за большой вклад в хореографическое искусство и педагогику», — выразил соболезнования губернатор региона Алексей Текслер.

В 1984 году Галина Борейко заняла должность педагога-репетитора. Она воспитала целую плеяду артистов, которые получили признание как в нашей стране, так и за рубежом.

Галина Михайловна запомнилась и как выдающийся балетмейстер-постановщик. В 2007 году она осуществила перенос ленинградской постановки балета «Жизель» на челябинскую сцену. Этот спектакль и сейчас пользуется огромной зрительской любовью.

Прощание с артисткой состоится 30 ноября в Челябинском театре оперы и балета, начало в 11:00.