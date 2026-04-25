В Челябинске ушел из жизни один из основателей музея-заповедника «Аркаим»

Александру Кисленко было 72 года

Стало известно о смерти историка и археолога, одного из основателей музея-заповедника «Аркаим», «начальника Аркаима» Александра Кисленко. Он ушел из жизни на 73-м году жизни, сообщили в пресс-службе Минкультуры Челябинской области.

Александр Кисленко посвятил Аркаиму более 30 лет. Он лично участвовал в возведении всех музейных объектов заповедника и возглавлял подразделение по обслуживанию технических коммуникаций музейного комплекса. Он был одним из первых, кто успешно реконструировал жилище эпохи неолита. Кроме того, именно Александр Кисленко организовывал все экспедиции заповедника «Аркаим».

«Как выдающийся историк и археолог, Александр Михайлович руководил раскопками и разведочными работами на Южном Урале и в Казахстане. Он — автор более 20 научных публикаций, посвященных планировке поселений и архитектуре жилищ каменного века в Евразийской степи, а также реконструкции археологических и этнографических памятников и создании на их базе музейных объектов»,— отметили в ведомстве.

Сотрудники музея-заповедника запомнят Александра Кисленко талантливым менеджером и невероятным трудоголиком, который за день успевал проконтролировать выполнение всех работ и дать тысячи ценных указаний.

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Александра Кисленко.