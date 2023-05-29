В Челябинске урны на Кировке переполняются мусором в жаркие дни

Бутылки и банки стали быстрее скапливаться

Аномальная жара привела к увеличенному потреблению разных напитков, что сказалось на состоянии урн на челябинских улицах. Речь об этом сегодня шла на аппаратном совещании в городской администрации, передает корреспондент ИА «Первое областное». Мэр Наталья Котова поручила чаще опустошать урны на главной пешеходной улице. Это же касается и остановок общественного транспорта.

«Два-три раза в день надо убирать. Сейчас жарко, люди стали пить больше газированной воды и просто воду. Все эти банки остаются, урны быстро наполняются, поэтому нужно освобождать их не один раз. Два-три раза это нужно делать на Кировке. То же касается и остановок и по улично-дорожной сети, на разделительных полосах», — отметила градоначальница.

Наталья Котова попросила ответственных за содержание улиц убирать урны каждый день. Особенно это касается утреннего времени, поскольку «после вечера и ночи ситуация оставляет желать лучшего». По словам главы города, к сожалению, не все жители понимают, что чистый город делают для них же. Чистоту надо поддерживать не только подрядчикам и мэрии, но и самим горожанам.

Кстати, на прошлой неделе мэр Челябинска предложила запретить движение на самокатах и велосипедах по пешеходным зонам. Речь шла о Кировке и набережной реки Миасс: горожане стали жаловаться на любителей летних катаний, которые мешают пешеходам. На основных входах могут установить запрещающие дорожные знаки.