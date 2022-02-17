В Челябинске урбанисты предлагают установить светофор и трамвайные платформы у горбольницы № 1

На опасном участке часто происходят ДТП

В Челябинске урбанисты предлагают обезопасить пешеходный переход на Свердловском проспекте у горбольницы № 1 и установить там светофор и трамвайные платформы. Они готовят обращение в администрацию города.

«По данным dtp-stat.ru, за последние 6 лет на переходе произошло 9 ДТП, в результате одного из которых погиб человек, четверо попали в больницу. Теперь в эту тревожную статистику входит еще один случай. Итого, с 2015 года на этом переходе произошло 10(!) ДТП с участием пешеходов», — сообщает организация «Городские проекты в Челябинске».

Рядом с зеброй находятся школа, больница, автобусная и трамвайная остановки, в связи с этим через участок ежедневно проходят много человек и автомобилей.

«В первую очередь нужно установить светофор — это обязательная мера. Также значительно увеличит безопасность строительство двух трамвайных платформ для безопасной посадки и высадки пассажиров. К тому же, это создаст искривление проезжей части, из-за чего водители будут снижать скорость. Чем меньше скорость, тем безопаснее. А установка адаптивного светофора, опыт работы с которыми уже есть в Челябинске, увеличит скорость проезда участка», — предлагают урбанисты.

Напомним, 9 февраля в 14:00 50-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил пешехода.

Добавим, в Челябинске в 2022 году обустроят более 50 новых трамвайных платформ.