В Челябинске упростили получение медицинских справок на оружие

Пройти комиссию и получить разрешение можно за одно посещение городской поликлиники

Жители Челябинска могут получить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием за одно обращение к медикам. Полный комплекс обследований и выдачу заключений проводит поликлиника № 3 на улице Воровского, 9А, сообщает пресс-служба ГКБ № 1.

«Еще недавно челябинцам было необходимо посетить психоневрологический диспансер и наркологическую больницу, а в завершение — офтальмолога, и получить заключение медицинской комиссии по месту жительства. Теперь все делают в одном месте», — рассказывает заместитель главного врача ГКБ № 1 Татьяна Колчинская.

В услугу входит оформление справки на оружие, в том числе заключение нарколога-психиатра с проведением химико-токсикологического исследования, врача-психиатра с тестированием психолога, осмотр офтальмологом.

Записаться на прием можно по телефону +7-922-717-98-38 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

При посещении нужно предъявить паспорт с регистрацией в Челябинске.