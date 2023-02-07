В Челябинске управляющую компанию оштрафовали за протекшую крышу многоквартирного дома

Нарушения выявила прокурорская проверка

В Челябинске управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей за ненадлежащее содержание многоквартирного дома. Пенсионерка из Курчатовского района неоднократно жаловалась на протечки кровли в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» при обслуживании общего имущества дома 47 на Комсомольском проспекте. Компания не ремонтировала крышу дома и систему водоотведения.

Директору УК внесено представление об устранении нарушений. В отношении компании возбуждено административное дело.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Нарушения устранены.