В Челябинске управляющую компанию оштрафовали из-за аварийного козырька

Организации придется заплатить штраф в размере 125 тысяч рублей.

Жильцы одного из домов в Курчатовском районе обратились в прокуратуру, сообщив, что управляющая компания не предпринимает действия по ремонту козырька подъезда. Конструкция выглядит ветхой и может обвалиться в любой момент.

«Проверка прокуратурой Калининского района показала, что козырек подъезда находится в аварийном состоянии, жильцы данного подъезда неоднократно обращались с заявлением в управляющую компанию о проведении ремонта, однако мер принято не было», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре областной прокуратуры.

За ненадлежащее содержание общедомового имущества дома № 149 по проспекту Победы в отношении ООО «ДЕЗ Калининского района» было возбуждено административное дело. Организации придется выплатить штраф в размере 125 тысяч рублей.