В Челябинске управляющие компании накажут за плохую уборку снега во дворах

Решается вопрос о возбуждении семи административных дел в отношении пяти УК

В Челябинске в отношении пяти управляющих компаний составили акты об административных нарушениях за некачественную уборку снега и очистку тротуаров от наледи во дворах многоквартирных домов. Об этом сегодня, 27 декабря, на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В период с 21 по 24 декабря сотрудниками управления ЖКХ совместно с управлением по благоустройству города Челябинска проведено обследование территории города по очистке от снега и наледи управляющими компаниями дворовых проездов, тротуаров и входных групп проездов. Составлено семь актов об административном правонарушении», — доложил чиновник.

На данный момент решается вопрос о возбуждении трех административных производств в отношении УК Ленинского района 7 и по одному в отношении УК «Рио», УК «Агентство „Вертикаль“», «Ремжилзаказчик» Советского района и ЖЭУ 8.

По словам Александра Астахова, на этой неделе работа по выявлению нарушений будет продолжена.