В Челябинске уничтожили полтонны запрещенных белорусских яблок

Продавец не смог предъявить сотрудникам Россельхознадзора необходимые документы

В Челябинской области уничтожили партию яблок, поставленную производителем, который входит в список запрещенных. Ящики с фруктами были обнаружены на одном из складов на оптово-розничном рынке Челябинска. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

43 коробки, в которых хранились 516 килограммов яблок от компании ООО «Журавлиное» из Брестской области Республики Беларусь, обнаружили сотрудники регионального Россельхознадзора и Челябинской таможни ФТС России во время проверки мест хранения сельскохозяйственной продукции. Однако эта организация не входит в список компаний, которые имеют право ввозить на территорию России фрукты и другие продукты.

«В город Челябинск яблоки были завезены, по словам продавца, из Московской области. В связи с тем, что данное предприятие-производитель не входит в перечень разрешенных Россельхознадзором предприятий, имеющих право осуществлять поставку свежих яблок на территорию Российской Федерации, а также в связи с отсутствием у продавца документов, подтверждающих происхождение продукции и разрешающих ее реализацию, надзорным органом было принято решение об изъятии яблок с целью их дальнейшего уничтожения»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне, 27 апреля, яблоки уничтожили, пустив под колеса тяжелого транспорта на полигоне утилизационного завода. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора обратились в прокуратуру для привлечения продавца к ответственности.

С 17 марта этого года были введены временные ограничения на ввоз в Россию яблок, произведенных или экспортируемых в Брестской области, в связи с участившимися попытками ввезти на территорию России яблоки, произведенные в Польше, под видом белорусских. С 16 апреля ввоз разрешен только с 10 предприятий Брестской области.