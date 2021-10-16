В Челябинске умерла замглавврача областной психоневрологической больницы

Ольге Барковской было 66 лет

12 октября в Челябинске скончалась заместитель главного врача областной психоневрологической больницы № 1 по медицинской части Ольга Барковская в возрасте 66 лет. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, в больнице специалист проработала 40 лет и внесла большой вклад в развитие психиатрии.

«Ольга Петровна — врач высшей категории, Отличник здравоохранения, победитель Всероссийского конкурса 2008 года „Лучший врач года“, лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области, награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации; грамотный, высококвалифицированный, высокопрофессиональный специалист в своей области, хороший организатор и просто неординарный, ответственный, порядочный, душевный человек, с которым многие сотрудники делились не только проблемами в отделениях, но и личными проблемами. Невыносимо тяжелая потеря для всех, кто знал, уважал и любил этого светлого, доброго человека. Про таких врачей обычно говорят: „Таких больше нет“»,— сообщили в медучреждении.

В областную психиатрическую больницу № 1 Ольга Барковская пришла работать в 1981 году сразу же после окончания Челябинского медицинского института. Сначала работала врачом, затем заведовала женским районным отделением, после — клиническим мужским. В 2002 году назначена на должность заместителя главного врача по медицинской части.

Причины смерти специалиста не сообщаются.

