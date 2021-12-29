В Челябинске надземный пешеходный переход остался без света из‑за кражи кабеля

Злоумышленников установят сотрудники полиции

В Челябинске неизвестные испортили пешеходный переход на Свердловском тракте у лакокрасочного завода. Неустановленные лица украли электрический кабель, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

«Подано заявление в полицию», — рассказали в пресс-службе комитета.

В настоящее время рассматривается вопрос о подключении временного освещения на данном участке.

Напомним, в Челябинске много лет в заброшенном состоянии находится подземный переход возле разворотного кольца троллейбуса на улице Блюхера. Объект был законсервирован, но вновь оказался открытым после кражи металлических ограждений, сообщили в администрации Советского района. Новый подрядчик до конца 2021 года должен повторно законсервировать объект.



Сегодня администрация города содержит 10 подземных пешеходных переходов, которые находятся в разных районах города. Каждый день через эти туннели проходят тысячи челябинцев. При этом многие подземные переходы выглядят мрачными, неухоженными, а местами даже опасными. Журналист ИА «Первое областное» заглянул в несколько подземок, чтобы оценить их состояние.

