В Челябинске укладывают шпалы из переработанного пластика

Новый материал тестируют на одном объекте

В Челябинске проходит эксперимент по использованию инновационных материалов в дорожном строительстве. На реконструируемом путепроводе по улице Черкасской у кольца Першино укладывают шпалы, изготовленные из переработанного пластика. Это первый подобный опыт в городе, сообщает телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации».

Рабочие монтируют рельсошпальную решетку из пластиковых шпал, которые крепятся специальными шурупами. По словам заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, использование пластиковых шпал — это эксперимент. В последние четыре года при капитальном ремонте дорог преимущественно применяются бетонные шпалы, как более экономичный вариант. Пластиковые шпалы производятся в Калуге, филиал компании находится в Екатеринбурге.

«Посмотрим, как они покажут себя на першинском мосту, после чего примем решение об их дальнейшем использовании», — пояснил Александр Егоров.

Композитные шпалы представляют собой современную альтернативу традиционным деревянным и железобетонным аналогам. Они изготавливаются из вторичного пластика (бутылки, пленки и т. д.) с добавлением минеральных наполнителей для повышения прочности. Срок службы таких шпал — более 50 лет, после чего их можно переработать повторно. К преимуществам также относятся экологичность, устойчивость к внешним воздействиям и электроизоляционные свойства.