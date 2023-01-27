В Челябинске угонщики увезли машину на эвакуаторе и сдали на запчасти

Водитель эвакуатора не знал, что машина украдена

63-летний челябинец обратился в полицию с заявлением о краже машины. Его «ВАЗ-2105» угнали из двора дома на проспекте Победы. В ходе розыска полиция задержала двух подозреваемых: мужчин 25 и 27 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



По версии следствия, задержанные давно подметили стоящую без движения машину. Они заказали эвакуатор, увезли «пятерку» в нелегальный пункт приема металлолома и сдали на запчасти.

Полицейские закрыли пункт, а его владельца привлекли к административной ответственности.

Одного из задержанных отправили в изолятор временного содержания, второй находится под подпиской о невыезде.