В Челябинске УФСБ проведет учения с пиротехникой

Горожан просят соблюдать спокойствие и общественный порядок

Сегодня, 27 апреля, УФСБ по Челябинской области совместно с региональными ГУ МВД, ГУ МЧС, ПУ ФСБ России проводит антитеррористические учения, сообщает пресс-служба ведомства.

«В процессе тренировки отрабатываются действия должностных лиц и взаимодействующих структур при локализации возможной угрозы. Планируется применение имитационных пиротехнических и иных специальных средств», — комментирует пресс-служба регионального УФСБ.

Граждан просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.