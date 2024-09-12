В Челябинске учителя смогут повысить квалификацию по новому учебному предмету

ЧИРО ввел курс в форме практико-ориентированного обучения

Челябинский институт развития образования организовал программу повышения квалификации для учителей по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины». Курс организован в форме практико-ориентированного обучения, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Обучение проходит на базе военной части в Челябинской области. Преподаватели осваивают основы огневой подготовки, тактической подготовки, организации связи, пилотирования БПЛА, тактической медицины, военно-спортивные игры.

Содержательную часть программы реализуют преподаватели «Регионального Центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард».

Напомним, с 1 сентября 2024 года предусматривается введение в основной и в средней школе обязательного учебного предмета — «Основы безопасности и защиты Родины».