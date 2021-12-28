В Челябинске ученые медицинского вуза заняли половину призовых мест конкурса Минобра

Каждый победитель получит премию в размере почти 500 тысяч рублей

27 декабря в Челябинской области завершился конкурс проектов фундаментальных и прикладных научных исследований регионального Минобра. 10 из 20 призовых мест заняли ученые Южно-Уральского государственного медицинского университета, которые представили 19 научных исследований в области медицины. Каждый победитель получит премию в размере 496 500 рублей, сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе вуза.

Участниками проекта стали ученые из ведущих южноуральских вузов, которые за два года реализовали значимые проекты по таким направлениям, как экология и природопользование, медицина, педагогика и другие. В финале участники представили 100 научных исследований, 19 из которых подготовили ученые ЮУГМУ. Жюри дало высшую оценку сразу 10 «медицинским» проектам, и 10 авторов-ученых медицинского вуза стали обладателями премии в размере 496 500 рублей.

«Команда ЮУГМУ представила на конкурсе исследования по самым разным направлениям медицинской науки. Среди них инновационное лечение тяжелых ожогов, совершенствование технологий экстракорпорального оплодотворения, исследование риска кардиозаболеваний у молодежи и роль янтарной кислоты в терапии социально значимых заболеваний, персонализированный подход к диагностике социально значимых заболеваний, новации в лечении рака женской половой сферы и другие», — уточнили в пресс-службе университета.

Академик РАН и исполняющий обязанности ректора вуза Андрей Важенин отметил, что переоценить значение научно-исследовательской работы невозможно, тем более важно, когда такие проекты успешно реализуются в медицине.

«Я горжусь тем, что наши ученые заняли большую часть пьедестала почета! Это значит, что еще больше южноуральцев смогут получить квалифицированную помощь, которая сохранит и продлит их жизни! Убежден, что потенциал научно-педагогического состава ЮУГМУ позволит нам и во многих других профессиональных конкурсах показывать такие же достойные результаты», — сказал Андрей Важенин.

Отметим, члены жюри учитывали не только результативность внедрения исследований, но и публикации в научных журналах, полученные патенты и свидетельства, а также научные звания и степени авторов.