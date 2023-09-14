В Челябинске ученые и журналисты из 60 регионов обсуждают технологический суверенитет России

Сегодня медиафорум открыл глава региона

В четверг, 14 сентября, на площадке промышленной группы «Конар» стартовал первый Всероссийский медиафорум «Опережающее время. Люди науки». Главная цель мероприятия — обсуждение технологического суверенитета России, а точнее, вопросов о том, как СМИ могут помочь решить эту задачу. Форум открыли губернатор Алексей Текслер и руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Участники мероприятия сошлись в одном: нужно как можно больше рассказывать о достижениях наших ученых, чтобы наука пополнялась молодыми кадрами, которые будут двигать технологии вперед.

Среди делегатов не просто журналисты из региональных редакций, а те, кто специализируется на освещении тем новых технологий и научных достижений. К ним присоединились представители из образовательной и научной среды. О лучших практиках внедрения инноваций важно говорить сейчас, когда страна нуждается в технологическом прорыве. Челябинск не случайно стал площадкой для проведения этого форума, ведь наш регион — промышленный центр с большим научным потенциалом. Кроме того, в этом году отметили 120-ю годовщину со дня рождения великого уральского физика Игоря Курчатова — отца-основателя ядерного щита страны.





«У нас много ученых, и мы не просто ядерный щит страны — регион, где производится ядерное оружие, но и средства доставки. Сегодня не менее актуально, чем в 1940-е годы, когда принималось решение о развитии атомного проекта. Мы промышленный регион, центр металлургии и машиностроения, но, что очень важно, мы еще и научный центр. Реализуем большое количество проектов в сфере прикладной науки: все наши промпредприятия активно внедряют современные технологии. Кому-то кажется, что металлургия — это не современная отрасль, но ничего подобного. Искусственный интеллект, технологии прогностики и сенсорики внедряются на предприятиях. В каждом из этих производств появляются самые современные научные достижения, работает научно-образовательный центр мирового уровня, университеты работают в рамках проекта „Приоритет 2030“, поддерживаем молодых ученых и науку в целом», — сказал в приветственном слове Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил Всероссийскую государственную телерадиокомпанию за решение провести этот форум в Челябинске.

«Наша с вами задача, задача журналистов, — рассказывать об всех достижениях, пропагандировать их. Считаю, что этот форум будет очень полезен. Желаю всем за три дня ощутить мощь и силу замечательной челябинской земли и красочно рассказать об этом всей нашей большой стране», — отметил Рифат Сабитов.





Далее состоялось пленарное заседание «Синтез науки и промышленности как основы технологического суверенитета России. Отражение в медиапространстве». Губернатор отметил, что нынешние вызовы обусловлены геополитической ситуацией: страна борется с коллективным Западом, чтобы иметь право на свое мнение. Немаловажна конкуренция внутри страны, между регионами, и она только нарастает.

«Любые вызовы — это возможности. У нашего региона, несмотря на все вызовы, есть возможность быть лидерами. Наша задача — оставаться первыми. Что для этого нужно? На мой взгляд, важны несколько ключевых направлений. В первую очередь это развитие экономики, рост благосостояния наших граждан, импортозамещение и импортоопережение. Нужно не просто скопировать чьи-то технологии, а развить их и сделать лучшими в мире. Сегодня мы, как и раньше, — опорный край державы. Мы не просто делаем, а в разы увеличиваем объемы производства, причем в десятки раз, в зависимости от тех задач, которые перед нами стоят. И мы с этими задачами справляемся, и это тоже новые возможности», — сказал губернатор.





Второе ключевое направление, по словам Алексея Текслера, — вложение в людей, в социальную сферу. Прежде всего, это развитие образования и науки. Сейчас строится межуниверситетский кампус, новые школы, регион является лидером в развитии среднего профессионального образования, в том числе первым по количеству открытых центров по проекту «Профессионалитет». Важен принцип, по которому профориентация происходит на всем пути человека — от детсада до вуза и дальше. Необходимы и новые объекты спорта, культуры, чтобы личность развивалась разносторонне. Над этим регион тоже активно работает.

«Все это ответ на вызовы, возможности зацепить ребят. Вкладывая в молодежь и людей, мы сделаем будущее для нашего региона, а значит, и для всей нашей страны. Урал вместе с Челябинской областью — опорный край державы. Так было, так есть и так будет!»— резюмировал глава региона.