В Челябинске ученики гимназии № 80 отметили День чести

Учащимся вручили награды

Во Дворце детского творчества на улице Доватора состоялось торжественное событие — «День чести» гимназии № 80. Учебное заведение подвело итоги года и наградило лучших учеников, педагогов и партнеров. Церемония собрала на одной сцене отличников учебы, спортсменов, активистов, творческие коллективы и семьи выпускников.

Директор гимназии Анна Макарова открыла праздник приветственным словом. Она напомнила о главных достижениях учебного года. Рособрнадзор присвоил гимназии № 80 знак качества «Высокие образовательные результаты» — одной из первых в стране. Учебное заведение в седьмой раз подряд выиграло конкурс на самую социально активную школу Челябинска. В гимназии открылась стажировочная площадка для учителей-словесников, где прошли обучение сотни педагогов со всего региона. Ученики стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ключевым моментом церемонии стало вручение наград в номинации «Созвездие года». Победителей объявила Ирина Текслер. Она поблагодарила руководство школы и лично директора за то, что «корабль держит курс достаточно высоко».

«Большая честь для меня сегодня быть на этой сцене. „День чести“ восьмидесятой гимназии — это уже легендарный праздник нашего города. Выходить на эту сцену будут лучшие из лучших, и эта честь запомнится вам на всю жизнь. Мы гордимся нашими гимназистами, которые занимают первые места в областных и всероссийских олимпиадах, получают 100 баллов на экзаменах, поступают в престижные вузы»,— подчеркнула Ирина Текслер.

Затем награждение продолжилось. В номинации «Активист года» победителей объявил министр молодежной политики Челябинской области, выпускник гимназии Юрий Болдырев. После этого организаторы назвали лауреатов в остальных категориях: «Гимназист года», «Спортсмен года», «Интеллектуал года», «Коллектив года», «Олимпийский герой», «Мастер года», «Дебют года», «Открытие года», «Аист года», «Незаменимый», «Лучший из лучших», «Завидный абитуриент», «Проект года», «Партнер года», «За верность профессии». Между блоками награждения зрители видели номера художественной самодеятельности.

Финальной номинацией вечера стала «Связующая нить». На сцену пригласили выпускников, учащихся одиннадцатых классов и членов их семей.