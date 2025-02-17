В Челябинске учебный центр «Косметик PRO» две недели топит канализационными отходами

В УК заявили, что решают проблему

Учебный центр для мастеров маникюра и парикмахеров «Косметик PRO» на улице Агалакова в Челябинске две недели топит канализационными отходами. В своей группе в сети «ВКонтакте» руководство фирмы опубликовало последствия этого потопа. Посмотреть кадры можно и в нашем телеграм-канале.

Сначала сотрудники и руководство фирмы пожаловались на неприятный запах.

«5 или 6 февраля мы позвонили в управляющую компанию „Южуралстройсервис“ и рассказали о проблеме. Там нам ответили, что заявка на очистку канализации была подана еще 30 января. Мы подождали еще пару дней — все стало только хуже», — рассказали ИА «Первое областное» в учебном центре.

Подвал теперь топит так, что экскременты выходят наружу и уже затопили входную группу, а в помещении центра конденсат образовался на окнах, телевизоре, оборудовании. Все размокло до такой степени, что обвалился потолок, и теперь помещение нуждается в капитальном ремонте.

«Мы вынуждены отменять занятия и несем большие материальные, репутационные риски. Более того, рискуем здоровьем сотрудников, вынужденных работать и дышать отходами», — поделились в «Косметик PRO».

Руководство компании обратилось в администрацию Ленинского района и прокуратуру.

«В данный момент УК производится откачка воды из помещения. Больше ничего сказать не могу», — ответили ИА «Первое областное» в управляющей компании.