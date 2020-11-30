В Челябинске участок, занятый нелегальной парковкой, вернут муниципалитету

Прокуратура региона установила, что территория была занята самовольно.

В Челябинске территорию одной из парковок, недалеко от дома № 380А по проспекту Победы, передадут муниципалитету. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что участок, на котором организована деятельность, был занят самовольно коммерческой организацией.

«Незаконное использование указанного земельного участка нарушало интересы неограниченного круга лиц, самого муниципального образования, а также субъектов предпринимательства, лишенных возможности реализовать в установленном законом порядке своё право на его получение», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

По итогам проверки, первый заместитель прокурора региона направил заявление в Арбитражный суд Челябинской области для того, чтобы участок истребовали из незаконного владения. Исковые требования были удовлетворены. В течение пятнадцати дней после вступления в силу решения суда участок должен быть освобождён.