В Челябинске участники чемпионата «Лучший сантехник» заменили оборудование в детском доме

Ирина Текслер посетила мероприятие и пообщалась с воспитанниками

В Челябинске в рамках чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» стартовал социальный этап «Добро согревает». Выполняя конкурсное задание, команда южноуральцев безвозмездно заменила сантехнику в детском доме № 8. В понедельник, 28 июня, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер посетила мероприятие и пообщалась с воспитанниками.

Челябинские сантехники не только выполнили работу и задание одного из этапов Кубка, но и продемонстрировали воспитанникам детского дома азы своей профессии. Они навещают ребят и вне чемпионата: в качестве шефов поддерживают, учат самостоятельно выполнять мелкий ремонт.

Ирина Текслер подчеркнула важность таких мероприятий, отметив, что финал чемпионата пройдет в Челябинске, где он проводится ежегодно. Кроме того, она отметила, что профессиональные состязания стали совмещать в себе еще и социальную помощь.

«Мы видим, насколько он популярный и востребованный [конкурс]. Сегодня эта социальная часть чемпионата говорит о том, что это не только профессиональный Кубок, он несет благотворительно-социальную серьезную нагрузку», — прокомментировала Ирина Текслер.

По словам супруги главы региона, участники чемпионата по всей стране помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным родителям, детским домам, интернатам и ребятам, оставшимся без родных. Ирина Текслер рассказала, что детский дом № 8 — одно из тех учреждений, которое можно ставить в пример по работе с особенными детьми. Она заявила, что «чужих детей не бывает, других не бывает, все — свои».

Отметим, в этом году конкурс «Лучший сантехник. Кубок России» отмечает 10-летие. Юбилейный чемпионат объявили «звездным», где соберутся все лучшие сантехники и финалисты предыдущих лет. В Челябинске в этом году участие принимают три команды, они будут состязаться с сантехниками из 17 регионов страны. Финал пройдет в ноябре на Южном Урале.